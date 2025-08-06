インドのモディ首相（ゲッティ＝共同）【ニューデリー共同】インド民放NDTVは6日、モディ首相が8月31日から開かれる上海協力機構（SCO）首脳会議に出席するため中国を訪問すると報じた。モディ氏の訪中は2019年以来だとしている。対立が続いてきた両国の関係修復が進む可能性がある。領有権問題を抱える両国は20年に国境地帯で衝突して以降、関係が悪化していたが、昨年10月にロシアで開かれたモディ氏と習近平国家主席の会談