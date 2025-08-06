◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人・丸佳浩外野手が「１番・右翼」で出場し、走攻守で存在感を示した。１―０の３回先頭に四球で出塁。続く佐々木がバントを失敗したが、その後盗塁を成功させて好機を演出し、泉口の中前打で生還した。「走れたので。その後の泉口もいいヒットでかえしてくれたので良かったです」。７回には中前打もマークし、１安打１四球１盗塁だった。右翼守備でも２―