◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人の泉口友汰が攻守で同期の森田のプロ初白星を援護した。バットでは１点リードの３回１死二塁で中前へ適時打。貴重な追加点をもたらした。守備でも８回２死で遊飛を好捕するなど奮闘。勝利に貢献した。プロ初先発した森田とは２３年ドラフトの同期という間柄。プロ初勝利を目指す左腕が１年目から苦しんできた姿を見てきた。「同期の支配下で森田さんだけ