◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が２試合連続でセーブに成功。「もちろん初先発と知っていたし、勝てば初勝利と頭にあった」と同じ１９９６年世代の森田駿哉投手のプロ１勝をアシスト。両リーグトップの３２セーブ目をマークした。２点差の９回に登場し、最後は４番・村上を二ゴロ。ＮＰＢ通算１９８セーブとし「抑えれば抑えるほど自信というのはまたついて