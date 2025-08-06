ボートレース大村の「日本財団会長杯」は６日、予選２日目が行われた。坪口竜也（３６＝長崎）は８Ｒ、インから押し切り今節初勝利。「回った感じは良くなっていると思う。足は悪くないけど、もう少し引き出したい。中堅より上はあるけど、まだ足りない」。４９号機は戦えるレベルにあるが、貪欲にパワーアップを狙う。２０２５年後期は６・１６で２期連続Ａ１級とはならなかったが、５月以降は勝率は６・５８とＡ１ペースを