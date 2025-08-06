◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人・岸田行倫捕手が打って走って守っての活躍で同学年・森田駿哉投手のプロ初勝利をアシストした。２回１死から中前安打で出塁し、その後、好走塁で決勝のホームを踏むと、守っても６回０封と左腕を好リード。「森田が必死になって投げてくれたおかげ。相手バッターを見つつも、森田のいいところをどんどん引き出せたらいいなと思ってやっていた」と胸を張った