神奈川県藤沢市の海水浴場で、友人らと遊びに来ていた2人が溺れ、このうち14歳の男の子が一時、心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、その後回復しました。【映像】海水浴場事故の現場の様子6日午後1時40分ごろ、藤沢市の片瀬東浜海水浴場で、ライフセーバーから「水を飲んで溺れている、すでに浜にはあがれている」と119番通報がありました。警察などによりますと、友人同士で遊んでいた9人のうち、14歳の男の子と18歳