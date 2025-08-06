自動車大手ホンダの4月〜6月の決算は、日米の自動車関税の影響などで最終の利益が前の年より半減しました。【映像】決算説明会の様子一方で、関税率をめぐる日米の合意を受け、1年間の業績見通しは上方修正しています。「当然ながら6日の自動車関税率の引き下げに関してはポジティブ」（ホンダ藤村英司常務）ホンダが6日に発表した4〜6月の決算では、最終のもうけを示す純利益が前の年の同じ時期と比べて50.2％減り1966億円