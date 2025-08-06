日本高野連は6日、3月に審議して厳重注意措置とした事案があった広陵（広島）について「全国高校野球選手権大会出場の判断に変更はない」と発表した。7日に旭川志峯（北北海道）との1回戦が予定されている。広陵は1月に寮内で暴力行為があったことを認め、被害生徒に謝罪する文書を発表した。把握したと記した内容は、4人の2年生が1人の1年生の部屋を個別に訪れ胸をたたく、頬をたたく、胸ぐらをつかむなどの行為。事実関係を