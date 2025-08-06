中国・北京でヒト型ロボットに代表されるエンボディドAIロボットなどの総合販売店がオープンを前に海外メディアに公開されました。【映像】メディアに公開されたエンボディドAIロボット総合販売店北京市郊外の産業パークに、8日、エンボディドAIロボットなどの販売から部品の供給、アフターサービスが受けられる総合販売店がオープンします。AIロボットの価格は数万円から医療用のもので3億円の価格がついています。中国政