日本時間２３時３０分に米週間石油在庫統計（07/26 - 08/01）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 週間石油在庫統計（07/26 - 08/01）23:30 予想N/A前回769.8万バレル（原油在庫・前週比) 予想N/A前回-272.4万バレル（ガソリン在庫・前週比) 予想N/A前回363.5万バレル（留出油在庫・前週比)