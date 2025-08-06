米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油－302.9万（4億2366万） ガソリン－132.3万（2億2708万） 留出油 －56.5万（1億1297万） （クッシング地区） 原油＋45.3万（2301万） ＊（）は在庫総量