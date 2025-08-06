6日午後、神奈川県藤沢市の江の島近くの海水浴場で、中学3年の男子生徒ら2人が溺れ、1人が意識不明の重体となっています。6日午後1時半すぎ、藤沢市の片瀬東浜海水浴場で、フィリピン国籍で東京・品川区に住む中学3年の男子生徒（14）と18歳の男性が溺れました。海岸から100メートルほどの場所で2人が溺れているのをライフセーバーが発見し、救助しましたが、中学3年の男子生徒は意識不明の重体だということです。18歳の男性も病院