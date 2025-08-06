＜カンサイコレクション2025A／W＞◇6日◇京セラドーム大阪デヴィ夫人（85）が昨年に続き、優雅にランウェーを闊歩（かっぽ）した。ノースリーブのキラキラに刺しゅうが施されたドレスに、ネックレス、指輪をまとった“ゴージャスな”装い。ゆっくりと歩を進め、センターでは両手を広げて、優雅に舞うようなポーズを決めた。