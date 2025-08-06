＜カンサイコレクション2025A／W＞◇6日◇京セラドーム大阪日中韓の7人組ガールズグループKep1er（ケプラー）がトリを飾った。ヨンウンが欠席し、6人でのパフォーマンスとなったが、「Yum」「Shooting Star」を披露。ヒカルが「最後はあの曲です。一緒に立ち上がって盛り上がってください」とファンに呼びかけ、「WADADA」を熱唱。手を振りながら、ファンの声援に応え、カンサイコレクションを締めくくった。