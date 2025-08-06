[8.6 天皇杯4回戦 町田 1-0 京都 Gスタ]エースとしての仕事を果たし、クラブの歴史を切り拓いた。FC町田ゼルビアFW藤尾翔太は0-0で迎えた後半14分、DF望月ヘンリー海輝からのラストパスに反応し、振り向きざまの左足シュートで決勝点を記録。得点直後にはサポーターのもとに走り寄って大歓声を受け止め、「僕に向けて言ってくれる声が多いので嬉しかった」と喜びに浸った。望月からのパスは相手をかすめて軌道が変わったが、競