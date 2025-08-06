【天皇杯4回戦】(メルスタ)鹿島 3-2(延長)福岡<得点者>[鹿]チャヴリッチ(13分)、知念慶(52分)、鈴木優磨(116分)[福]前嶋洋太(45分+1)、シャハブ・ザヘディ(90分+3)<警告>[鹿]知念慶(43分)、鈴木優磨(118分)[福]松岡大起(6分)、安藤智哉(17分)、上島拓巳(34分)、金森健志(78分)、シャハブ・ザヘディ(109分)、金明輝(110分)、田代雅也(112分)主審:高崎航地副審:梅田智起、亀川哲弘└雷の影響で約1時間の中断…さらに延長