[8.6 天皇杯4回戦 鹿島 3-2 福岡 メルスタ]天皇杯は6日、4回戦を各地で開催し、メルカリスタジアムでは鹿島アントラーズ(J1)とアビスパ福岡(J1)が対戦。延長戦までもつれた死闘を3-2で制した鹿島が2年連続ベスト8進出を果たした。序盤からフィニッシュに持ち込む場面を作り出すホームの鹿島は前半11分、PA内で仕掛けたFWチャヴリッチがDF上島拓巳のファウルを誘ってPKを獲得。キッカーを務めたチャヴリッチ自身のシュートはGK