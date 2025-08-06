巨人は６日のヤクルト戦（東京ドーム）に２―０で勝利。「７番・三塁」で先発出場したリチャード内野手（２６）は２回に先制適時内野安打を放ち、チームの勝利に貢献した。リチャードは０―０で迎えた２回一死一、二塁から打席に立つと、相手先発・アビラの２球目、１４０キロの低めスライダーを強振。バットが折れたものの痛烈な打球は遊撃・伊藤のグラブをはじく先制適時内野安打となった。前日５日には７回に同点ソロを放