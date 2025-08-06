ボートレース若松の「ＳｋｙＦｉｇｈｔ福岡日総希カップ」が６日、開幕した。永嶋裕一（３９＝福岡）は１Ｒ、コンマ１５のスタートから難なく押し切りに成功。後半６Ｒは４カドから１Ｍは二番差し。一気に先頭に躍り出て２Ｍ先マイに持ち込み、連勝発進を決めた。「ペラはほとんど触ってません。いいですね。回り足系がいい。後半の１Ｍはスムーズに入れたし、舟が向いてからのつながりもしっかりしている。後半のスタートは隣