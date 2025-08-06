甲子園大会の継続試合は、雨などで試合が続けられない場合に適用される。試合を打ち切った回に関係なく、翌日以降に停止した場面から再開し、勝敗が決まるまで続ける。再試合をなくして選手の負担を減らすためで、甲子園大会では２０２２年の選抜から導入。今大会は暑さ対策として「朝夕２部制」を一部の４試合日にも実施しているため、午前の部は午後１時半を過ぎると新しい回に入らず、同４５分を過ぎれば回の途中でも終了。