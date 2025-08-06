◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人・大城卓三捕手が４月１７日・ＤｅＮＡ戦（東京ドーム）以来、約４か月ぶりの複数安打となる２安打をマークした。「６番・一塁」で７月２６日の再昇格後初スタメン。２回１死一塁で中前打を放ち、直後のリチャードの先制打につなげると、４回先頭では右前打を記録。「（安打が）出ることに越したことはないので、良かったです」とうなずいた。