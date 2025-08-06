日本高野連は６日、第１０７回全国高校野球選手権大会の第３日第４試合で旭川志峯（北北海道）と対戦する広陵（広島）の出場判断に変更はないと発表した。日本高野連は５日に３月に審議をして厳重注意措置として事案があったと発表。部内で暴力があったとする投稿がＳＮＳで拡散していた。日本高野連はこの日、「ＳＮＳなどで拡散されている事案の内容と、広陵高校が日本高野連に報告した内容に違いがありましたが、学校側から