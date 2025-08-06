◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人の森田駿哉投手がプロ初先発で６回９２球を投げて、２安打無失点でプロ初勝利を手にした。杉内俊哉投手チーフコーチは森田について「期待以上のピッチングしてくれたね。度胸があったね。インコースどんどん攻めてね、村上くんとか」と初回、４番・村上をインコースで攻めてから、最後は空振り三振に抑えたところを評価。「右左にツーシーム投げれるところ