夏らしい軽やかさに、ほんのりスパイスを効かせた華やかさが魅力のビーズバッグ。【ZARA（ザラ）】からは、可愛さとエッジを程よく効かせたアイテムが登場中です。繊細なビーズの可憐さと洗練されたデザインが、大人のコーデにマッチ。いつもの着こなしにさっと加えるだけで、周りと差のつくアクセントを添えてくれます。ぜひチェックして、夏の装いに取り入れてみて。 ナチュラルテイストが夏コーデに映