メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県熊野市の海岸で79歳の男性が浮いているのが見つかり、現場で死亡が確認されました。 警察によりますと6日午後2時すぎ、熊野市大泊町の松崎港付近で釣りなどをしていた女性が、うつぶせの状態で海に浮いている男性を見つけ警察に通報しました。 男性は、奈良県橿原市の坂上孝さん（79）で、現場で死亡が確認されました。 現場から500メートルほど離れたところには熊野市の観光