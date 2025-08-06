ノーベル平和賞を受賞した日本被団協の和田征子事務局次長がノルウェーで開かれた平和会議で講演し、「人類は核戦争の瀬戸際に立たされている」と述べて核兵器の廃絶を訴えました。ノーベル平和センターが主催した平和会議は6日、ノルウェーの首都オスロで開かれました。講演にのぞんだ被団協・事務局次長の和田征子さん（81）は、1歳10か月の時に長崎で被爆し、母親から伝え聞いた当時の様子を証言しました。被団協和田征子さん