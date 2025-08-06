６日午後11時8分現在の新潟県内の気象警報は以下の通りです。新たに五泉市と三条地域（三条市、加茂市、田上町）に大雨警報が発表されました。村上市大雨（土砂災害、浸水害）洪水警報新潟市大雨（土砂災害、浸水害）警報新発田市大雨（土砂災害、浸水害）警報胎内市大雨（土砂災害、浸水害）警報三条地域全域大雨（浸水害）警報五泉市大雨（浸水害）警報阿賀野市大雨（浸水害）警報関川村大雨（土砂災害）警報燕