天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会・4回戦の7試合が6日に開催された。ここまで柏レイソル、アルビレックス新潟を撃破しているアマチュアシードの東洋大学は、前回王者のヴィッセル神戸と対戦した。13分に井出遥也に先制ゴールを許すも、36分に湯之前匡央が見事なミドルシュートを突き刺し同点に。試合は1−1のまま延長戦に突入し、PK戦もちらついた120＋1分、こぼれ球に反応した宮代大聖がヘディングシュートを叩き