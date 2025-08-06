MBS／TBS系のスーパーアニメイズムTURBO枠にて放送中のTVアニメ『ダンダダン』第18話「みんなでお泊まりじゃんよ」のあらすじと場面写真が公開された。 参考：花江夏樹が体現する“カッコ悪いヒーロー”『ダンダダン』で際立つ『鬼滅の刃』との違い 本作は、累計発行部数1,000万部を超える、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）の龍幸伸による同名コミックをア