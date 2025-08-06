農水省の銘板農林水産省が2026年度予算の概算要求に「コメの増産実現」を盛り込む方向で検討していることが6日、判明した。農家に対し、高温に強く収穫量の多い新品種への切り替えを後押しし、輸出拡大も支援する。検討案には金額を示していないが、主要事項として「コメの増産に向けた環境の実現」を明記した。石破茂首相は5日の関係閣僚会議でコメの増産方針を表明。与党内に慎重意見も根強い中、歴史的な政策転換を支える予算