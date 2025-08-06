【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小動きで始まり、午前10時現在は前日比24.78ドル安の4万4086.96ドルを付けた。トランプ米政権の関税措置といった政策の行方に対する様子見姿勢が強かった。