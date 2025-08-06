◆米大リーグドジャース１２―６カージナルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）の本拠・カージナルス戦に「１番・ＤＨ」で出場し、初回に二塁打で先制の口火を切り、チームを３５試合ぶりとなる２ケタ得点での快勝に導いた。４打数２安打、３得点１盗塁でメジャー通算１０００安打に王手。今季８度目の登板で復帰後最長となる４イニングを