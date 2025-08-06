◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人が２年目左腕・森田駿哉投手のプロ初先発初勝利の快投で３連勝を飾った。２回に先制したリチャード内野手の適時打が決勝点となった。リチャードは５月にトレードで加入するも、不振により６月１３日に２軍に降格。その直後の同１５日、イースタン・ヤクルト戦（戸田）で先発したのが森田。６回２失点で勝利投手となっていた。「この人めっちゃいいなって思