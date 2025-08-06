◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人の森田駿哉投手がプロ初先発で６回９２球を投げて、２安打無失点でプロ初勝利を手にした。お立ち台で歓声を浴びた左腕は「あんまり目立ちたくなかったので、できるならあんまり、ひそひそといきたかったんですけど」と笑いながらも「ああいう皆さんの声はすごいありがたいなって思いますし、もっと期待に応えられるようにやっていきたいと思います」とにっ