◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―３阪神（６日・バンテリンドーム）中日は延長１０回に勝ち越しを許して、３連敗。５位に転落した。２―１の８回に藤嶋がマウンドへ。だが、２死三塁から、佐藤輝に左前適時打で同点を許した。延長１０回にはこの回から登板した橋本が、近本と中野の２連打でピンチを背負うと、森下を歩かせて、無死満塁とピンチを広げて降板。継投したマルテが、大山に押し出し死球を与えて、勝ち越しを許した