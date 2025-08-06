◆天皇杯全日本サッカー選手権4回戦鹿島3―2福岡（6日、茨城・メルカリスタジアム）J1アビスパ福岡が競り負け、2大会ぶりの8強入りを逃した。前半10分すぎ、自陣ペナルティーエリア内で上島拓巳が鹿島のチャブリッチを倒したと判定された。際どいプレーだったが、この日はビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）がないこともあり、そのままPKに。チャブリッチのPKを小畑は手に当てたが、はじき出せずに先制された。流