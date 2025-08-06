◆ロッテ3―12ソフトバンク（6日、ZOZOマリン）ソフトバンクの野村勇がルーキーイヤーだった2022年以来、3年ぶりの2桁本塁打となる10号3ラン。シーズン自己最多タイともなり、4回の適時打を合わせて終わってみれば3安打4打点を挙げて勝利に貢献した。それでも「まだタイなので、もう1本、早く超えられるようにという感じですかね」と意識高く上を見据えた。5点リードの5回2死一、二塁。ロッテの先発石川柊太の高めに浮いた真