6日夕方、大阪府高槻市の新名神高速道路の高槻JCT付近で、タンクローリーが横転する事故があり、運転していた62歳の運転手の男性が死亡しました。6日午後5時35分ごろ、高槻市にある新名神高速道路の上り・高槻JCT付近で通行人から「タンクローリーが単独で横転している」と警察に通報がありました。警察によりますと、タンクローリー1台が道路の外で横転した状態で見つかったということです。この事故で、運転していた大阪市