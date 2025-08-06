阪神は６日の中日戦（バンテリン）に３―２で競り勝ち、真夏の９連戦最初の対戦カード３連戦を勝ち越すことに成功。優勝マジックを１つ減らし「３２」とした。相手先発・柳を打ちあぐねたこともあり、ゲーム終盤まで１―２と１点のビハインドを追う展開。だが最後は、充実した投打の陣容と確かな自力で敵軍を押し潰した。８回二死三塁で打席に入った主砲・佐藤輝が三遊間を鋭く割る適時左前打で同点。延長１０回に一死満塁の好