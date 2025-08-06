８０回目の原爆忌を迎えた被爆地・広島は６日、犠牲者を悼む祈りに包まれた。惨禍を生き延びた被爆者たちは高齢化し、体験継承に残された時間はどんどん少なくなっていく。それでも、核兵器廃絶の思いを受け継ごうとする多くの人たちがいる。心のケロイド鳥取市の被爆２世、柴田杉子さん（６２）は今年２月、核兵器廃絶運動に奔走した亡き父の被爆体験を語り始めた。被爆時に友人を助けられずに逃げた罪悪感を〈心のケロイド〉