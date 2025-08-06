ボートレース芦屋の「日本ＭＢ選手会会長杯」は７日、開幕する。溝口海義也（３０＝福岡）は、前節最終日に追加参戦、３、２着と結果を残した。当地は約１年半ぶりだったが「いい調整ができていた」とニヤリ。予選３日間とあって調整の早さがカギを握るが、直前に走ったことはアドバンテージになりそう。今節、手にした３１号機に「前回の形にペラを叩き感触は良かった。足自体は気持ち余裕があった」と手応えをつかむ。初日