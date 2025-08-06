第１０７回全国高校野球選手権大会の第２日（６日）第４試合は鳴門（徳島）が天理に５―４で逆転勝ちを収め、２０１９年以来、６年ぶりの夏勝利を手にした。天理に３点のリードを許すが、２回に１点を返すと、４回には先発の橋本（３年）が大会２号の２ランで同点。さらに５回に稲山（２年）のこの日３安打目となる適時打で逆転に成功した。先発した橋本は１５７球を投げ切り、完投で勝利をモノにした。投打に奮闘した橋本は