気象台は、午後11時8分に、大雨警報（浸水害）を三条市、加茂市、燕市、五泉市、阿賀野市、弥彦村、田上町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・三条市、加茂市、燕市、五泉市、阿賀野市、弥彦村などに発表 6日23:08時点下越、佐渡では、土砂災害や河川の増水に警戒してください。下越、中越、佐渡では、低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・土砂災害7日夕方