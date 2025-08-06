巨人・森田駿哉投手（２８）が６日のヤクルト戦（東京ドーム）でプロ初先発。６回９２球を投げ２安打無失点と好投し、プロ初勝利を挙げた。初のお立ち台に立った森田。昨季は左肘の炎症で手術＆故障班入り、今季開幕は二軍スタートと苦難の日々が続いていた。「今年こそはと思って。シーズン序盤は二軍だったんですけど、ここでしっかりと一つ結果を出せてよかったかなと思います」と安堵した表情を浮かべた。また、相手打線