Photo: 小野寺しんいち かつて世界2位のスマホメーカーとして、「ライカと組んだカメラ」で一世を風靡したHUAWEI（ファーウェイ）。しかし現在、日本ではそのスマホの新型を手にすることはできません。米中の対立の中で失われた市場、そして消えかけた存在感。そんな"眠れる獅子"が、反撃の狼煙を上げたのかもしれません。HUAWEI復活の象徴となるか、「Pura 80」シリーズ