８０回目の原爆忌を迎えた被爆地・広島は６日、犠牲者を悼む祈りに包まれた。惨禍を生き延びた被爆者たちは高齢化し、体験継承に残された時間はどんどん少なくなっていく。それでも、核兵器廃絶の思いを受け継ごうとする多くの人たちがいる。１０歳で被爆した大阪市淀川区の鈴木信子さん（９０）は今回、初めて平和記念式典に参列した。同行の妹３人と原爆死没者慰霊碑に献花し、手を合わせた。当時、広島市内の市街地にあっ