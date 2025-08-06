【FIBAアジアカップ2025】日本代表 99−68 シリア代表（日本時間8月6日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】富樫勇樹の「美しすぎるディープスリー」アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のベテランPGが流石の一撃を叩き込んだ。追い上げられた第1クォーター終盤、富樫勇樹の美しいディープスリーが炸裂すると、SNSでファンたちも大興奮していた。アカツキジャパンは日本時間8月6日、FIBAアジアカップ