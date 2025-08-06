日本の夏に味わっておきたい旬の美味しさを、さらに格別にする方法をご紹介。それはプリプリに仕上がる「とうもろこしの茹で方」です！時間が経ってもシワシワにならず、いつまでも美味しさを楽しめますよ。 沸騰したお湯に投入！ まず水を沸騰させるのがポイント。塩を入れたら、やけどに注意してとうもろこしを投入！8分茹でたタイミングで冷やすことで、プリプリに仕上がります。 実際に試した人も絶賛 「一晩たってもプリ