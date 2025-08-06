広陵高校は６日、第１０７回全国高校野球選手権大会に出場する硬式野球部で１月に発生した暴力事案について、広島県高野連を通じて調査結果を含めた詳細を公表した。▽広陵が公表した事案の概要は以下。（１）事案発生日時・場所…令和７年１月２２日（火）広陵高等学校寄宿舎（清風寮）（２）関係者被害生徒Ａ加害生徒Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ以上４名（３）事実Ｂ〜Ｅのそれぞれが個別に被害生徒の部屋を訪れ、Ｂが胸を叩く、Ｃが頬を